Η Εβερτον νίκησε 1-0 την Τσέλσι, έχοντας τον κόσμο της στο πλευρό της.

Ο Αντσελότι στάθηκε στην επιστροφή των οπαδών της ομάδας στο «Γκούντισον Παρκ», γράφοντας:

«Είμαι χαρούμενος γι' αυτήν τη σημαντική νίκη, αλλά είμαι ακόμα περισσότερο που την πανηγυρίζω με τους οπαδούς μας στις εξέδρες. Η ενέργειά σας έκανε τη διαφορά», το μήνυμα του Ιταλού κόουτς.

Happy with this important victory, but even more so for celebrating it with our fans in the stands.

Your energy makes the difference. #COYB pic.twitter.com/UG8d1VUChn

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 12, 2020