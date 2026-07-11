Μακριά από το Λονδίνο και την Τσέλσι βλέπει το μέλλον του ο Γκαρνάτσο, ο οποίος είναι στην κορυφή της λίστας της Ρόμα.

Πολλά είναι τα σενάρια για το μέλλον του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, με τον ίδιο πάντως να επιθυμεί να αποχωρήσει από την Τσέλσι έχοντας τη Ρόμα να «πιέζει» για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντινός εξτρέμ είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να μετακομίσει στην Ιταλία, καθώς θέλει να αγωνιστεί στο Champions League και θεωρεί τη Serie A ως τον ιδανικό σταθμό για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η Ρόμα έχει επιστρατεύσει δικούς της διαμεσολαβητές για να τον πείσει να έρθει, ωστόσο το μεγάλο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις παραμένει η φόρμουλα της παραχώρησής του. Οι Λονδρέζοι είναι ανοιχτοί στην παραχώρηση του Γκαρνάτσο, αλλά ξεκαθαρίζουν πως δεν συζητούν για απλό δανεισμό και προτιμούν να τον πουλήσουν.

Από την πλευρά τους, οι Τζιαλορόσι προτείνουν δανεισμό με οψιόν αγοράς, την ώρα που οι Μπλε αξιώνουν τουλάχιστον υποχρεωτική ρήτρα αγοράς για να ανάψουν το πράσινο φως και να ολοκληρωθεί το deal.