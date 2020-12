Κάραγκερ: «Ξεφορτωθείτε τον Πογκμπά, είναι ντροπή...»! (vid)

Ο Ραϊόλα που εκπροσωπεί τον Γάλλο Παγκόσμιο Κυπελλούχο του 2018, το απόγευμα της Δευτέρας, ανέφερε πως ο πελάτης του ουσιαστικά αποτελεί παρελθόν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η κλεψύδρα για εκείνον στον σύλλογο έχει αδειάσει.

Ο Πογκμπά τηρεί... σιγή ιχθύος για όσα ανέφερε ο εκπρόσωπός του που άρχισε ξανά τα παιχνίδια, με τον Τζέιμι Κάραγκερ από το στούντιο του SkySports να μην... μασάει τα λόγια του:

«Το φωνάζω εδώ και έναν χρόνο, ξεφορτωθείτε τον! Είναι ο πιο υπερεκτιμημένος παίκτης που έχω δει στη ζωή μου. Είναι ντροπή και για τους δύο αυτό που συμβαίνει...» είπε μεταξύ άλλων ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ.

@Carra23: "Get rid, I have been saying this for 12 months, he is the most overrated player I have ever seen in my life"

Jamie Carragher on Paul Pogba's agent saying he wants to leave Manchester United.

