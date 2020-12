Τσέλσι: Το ξεχωριστό επίτευγμα του Ζιρού (pic & vid)

34 ετών και 66 ημερών ο Ολιβιέ Ζιρού βρέθηκε δικαίως στην αρχική 11άδα της Τσέλσι κόντρα στη Λιντς, για πρώτη φορά σε φετινό αγώνα πρωταθλήματος, σημειώνοντας το πρώτο γκολ στη Σε ηλικίαβρέθηκε δικαίως στην αρχική 11άδα τηςκόντρα στη, για πρώτη φορά σε φετινό αγώνα πρωταθλήματος,στη νίκη πρωτιάς των Μπλε επί της ομάδας του Μαρσέλο Μπιέλσα

Αν συνυπολογιστεί και η περυσινή σεζόν, ο Γάλλος επιθετικός σκοράρει σε έκτο σερί ματς πρωταθλήματος όπου ξεκινάει βασικός, όντας ο γηραιότερος που το κάνει στην ιστορία της Premier League. Και είναι, ταυτόχρονα, ο πρώτος παίκτης της Τσέλσι που τα καταφέρνει, μετά τον Τζίμι Φλόιντ Χάσελμπαϊνκ το 2001.

34 - At 34 years and 66 days, Olivier Giroud is also the oldest player to ever score in six consecutive Premier League starts. Maturity. #CHELEE https://t.co/JatIBJvHMq