Μουρίνιο: «Δεν είμαστε άλογο αλλά πόνυ» (vid)

Τα «σπιρούνια» αναδείχθηκαν ισόπαλα με το συγκρότημα του Φρανκ Λάμπαρντ και με αυτόν τον τρόπο, διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας στην Premier League.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, από την πλευρά του εξακολουθεί να μην θεωρεί την ομάδα του, φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Η Τότεναμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση με 21 βαθμούς ισοβαθμώντας με την Λίβερπουλ ενώ ακολουθεί η Τσέλσι με 19.

«Δεν μπορώ καν να πω ότι βρισκόμαστε στην κούρσα για τον τίτλο. Δεν είμαστε άλογο, είμαστε πόνυ. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά: Ο Τζόε Ρόντον έπαιζε στην Σουόνσι την περασμένη σεζόν, ενώ ο Τιάγκο Σίλβα ήταν και παραμένει ένας από τους καλύτερους κεντρικούς παίκτες στον κόσμο και αγωνιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Πορτογάλου τεχνικού.

Mourinho referring to Spurs as a pony. Man is on a different level of mindgames pic.twitter.com/BTZ0rhocDN

