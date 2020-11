Τσέλσι: Μόνο ο Μεντί έχει 5 clean sheets (pic)

Ο Μεντί, στην πρώτη του σεζόν στην Premier League τα πηγαίνει εξαιρετικά. Μάλιστα, μετά το 0-0 με την Τότεναμ, έγινε ο μόνος πορτιέρε στην κατηγορία που έχει διατηρήσει 5 φορές ανέπαφη την εστία του. Ουδείς άλλος το έχει καταφέρει αυτό. Μάλιστα στα 6 που έχει παίξει έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα.

Αναλυτικά τα ματς του Σενεγαλέζουν στην Premier League:

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 4-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι 0-0

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-3

Τσέλσι-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 4-1

Νιούκαστλ-Τσέλσι 0-2

Τσέλσι-Τότεναμ 0-0

5 - Édouard Mendy has kept five clean sheets in the Premier League this season, the most of any goalkeeper. Presence. pic.twitter.com/P5Jg88ZJ0N

— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2020