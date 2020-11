Έβερτον - Λιντς: Βούρκωσε ο Αντσελότι στη μνήμη του Μαραντόνα (vid)

«Ήσουν πάντα μία ιδιοφυία. Σήμερα είναι μία πολύ θλιβερή μέρα και μία μεγάλη απώλεια. Αλλά εσύ φίλε μου είσαι αθάνατος. Ciao Ντιέγο. Αναπαύσου εν ειρήνη». Με αυτά τα λόγια ο Κάρλο Αντσελότι είχε αποχαιρετήσει τον καλό του φίλο, Ντιέγκο Μαραντόνα στη «μαύρη» 25η Νοεμβρίου. Η συγκίνηση, όμως, για τον Θεό, που «έσβησε» στα 60 του χρόνια, ήταν πολύ πιο βαθιά και δεν μπόρεσε να την κρύψει ο Ιταλός τεχνικός, στο farewell για τον Αργεντίνο μύθο πριν από τη σέντρα του ματς της Έβερτον με τη Λιντς.

Ο «Καρλέτο» εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος, βούρκωσε, με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά του, όσο οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων χειροκροτούσαν προς τιμήν του «Ντιεγκίτο», η εικόνα του οποίου προβαλλόταν στη βίντεο-οθόνη του «Γκούντισον Παρκ».

Carlo Ancelotti emotional during the tribute to Diego Maradona pic.twitter.com/3Zgynh5Cj6

— Football Daily (@footballdaily) November 28, 2020