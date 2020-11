Αντσελότι για Μαραντόνα: «Ντιέγκο φίλε μου είσαι αθάνατος» (pic)

Αρκετές φορές ο Κάρλο Αντσελότι τέθηκε αντιμέτωπος με τον Μαραντόνα, όταν αγωνιζόταν στη Μίλαν. Ο παλιός άσος των «ροσονέρι» και νυν τεχνικός της 'Εβερτον, έστειλε το δικό του αντίο στον Ντιεγκίτο...

«Ήσουν πάντα μία ιδιοφυία. Σήμερα είναι μία πολύ θλιβερή μέρα και μία μεγάλη απώλεια. Αλλά εσύ φίλε μου είσαι αθάνατος. Ciao Ντιέγο. Αναπαύσου εν ειρήνη», ήταν το μήνυμά του στα social media.

You were always a genius. Today is a very sad day and a great loss.

But you my friend are eternal.

Ciao Diego.

Rest In Peace pic.twitter.com/jeNxXzM6s9

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 25, 2020