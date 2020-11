Άναψαν για τα καλά τα αίματα στην προπόνηση της Άρσεναλ, ανάμεσα στους Νταβίντ Λουίζ και Ντάνι Θεμπάγιος.

Όπως αποκάλυψε το έγκυρο «Athletic», οι δύο παίκτες των Κανονιέρηδων ήρθαν στα χέρια την περασμένη Παρασκευή (13/11), με τον Βραζιλιάνο στόπερ να γρονθοκοπεί τον Ισπανό χαφ στη μύτη, προκαλώντας του, μάλιστα, αιμορραγία.

Η ένταση εκτονώθηκε τις επόμενες μέρες και την προηγούμενη Τρίτη (17/11), οι δύο παίκτες φέρεται να έδωσαν τα χέρια και να απολογήθηκαν για το ατυχές συμβάν και πλέον, ο Μίκελ Αρτέτα περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να μετατρέψουν το θερμόαιμο επεισόδιο σε μαχητικό πνεύμα, ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Exclusive: Tensions boiled over in Arsenal training Fri as Luiz hit Ceballos on nose, with scratch drawing blood. When squad returned Tue both apologised + group have continued as normal. #AFC will hope fighting spirit is channeled positively! @TheAthletic https://t.co/7JjNc5eGWh

