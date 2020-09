Φούλαμ – Άρσεναλ: Τσακώθηκαν στο ζέσταμα Θεμπάγιος και Ενκέτια! (vid)

Οι Θεμπάγιος και Ενκέτια στην προθέρμανση, έχοντας μείνει στον πάγκο από τον Μικέλ Αρτέτα, είχαν έντονο διαπληκτισμό και αλληλοσπρώχτηκαν!

Ο Ισπανός χαφ πήγε πολύ άτσαλα πάνω στον συμπαίκτη του, αυτός αργότερα του πέταξε τη μπάλα στα πόδια και οι υπόλοιποι με μπροστάρη τον Κολάσινατς, έσπευσαν να τους χωρίσουν.

You don't see this every day

Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 12, 2020