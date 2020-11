Ο Γερμανός χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης θεώρησε ότι κάθε άλλο παρά ώριμο είναι αυτό που έκανε στο παρελθόν ο «Όμπα» εμφανίζοντας μάσκες για να πανηγυρίσει τις στιγμές που σκόραρε, με τον Γκαμπονέζο επιθετικό να του απαντάει και να τον «δικάζει» λέγοντας:

«Ο Τόνι Κρόος έχει παιδιά; Απλά για να του θυμήσω ότι το έκανα για τον γιο μου μερικές φορές και θα το ξανακάνω. Σου εύχομαι να αποκτήσεις παιδιά μια μέρα και να τους κάνεις να γελάνε όπως όταν κουβεντιάζουν στην τάξη του δημοτικού σχολείου. Και μην ξεχνάς: φόρα τη μάσκα, μείνε υγιής».

Βέβαια, εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι ο Κροος έχει παιδιά κι έτσι του έστειλε νέες ευχές από τους... Μπάτμαν και Ρόμπιν, «ποστάροντας» φωτογραφία του μαζί με τον Μάρκο Ρόις από την Ντόρτμουντ!

Ο Μεσούτ Οζίλ θέλησε να πάρει θέση και να στηρίξει τον νυν συμπαίκτη του στην Άρσεναλ βρίσκοντας ένα gif από τη μέρα που ο Ομπαμεγιάνγκ είχε πανηγυρίσει με την μάσκα του Black Panther, με τον Γερμανό άσο των Λονδρέζων να του γράφει: «Ο καλύτερος πανηγυρισμός».

Send @ToniKroos congratulations for his 3 Kids cordially your Batman and Robin https://t.co/JUOYPhuC0X

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020