Κλοπ: «Δεν κρίνει από τώρα τον τίτλο το ντέρμπι με την Σίτι» (vid)

Οι δύο ομάδες θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους στο Ετιχαντ, με την κάθε μία να θέλει τη νίκη για τους δικούς της λόγους. Πάντως, από την πλευρά του ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ χαρακτήρισε δύσκολο τον συγκεκριμένο αγώνα, αποθεώνοντας παράλληλα το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Μου αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια και απολαμβάνω ιδιαίτερα την προετοιμασία του. Σαφώς, όμως, αυτό δεν κάνει πιο εύκολο το έργο μου. Έχουμε δύσκολο έργο απέναντι σε μία κορυφαία ομάδα. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι στο χώρο του ποδοσφαίρου μπορώ να πω. Ακριβώς επειδή θέλω να αγωνίζομαι απέναντί τους, δε σημαίνει πως θα κερδίσουμε απαραίτητα. Είναι τέτοια η σημαντικότητα και η δυσκολία της επικείμενης αναμέτρησης που πρέπει να είμαστε άπαντες συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, προκειμένου να πάρουμε τη νίκη.

"Nobody can know what's at Matchday 38"

Jurgen Klopp insists that Liverpool's clash with Man City is NOT a title decider pic.twitter.com/xE3ToH6w4K

— The Sun Football (@TheSunFootball) November 7, 2020