Αντσελότι για Σόλσκιερ: «Οταν τα πράγματα δεν πάνε καλά υπεύθυνος είναι ο προπονητής» (vid)

Ο κόσμος των «κόκκινων διαβόλων» ζητούν την απομάκρυνση του Νορβηγού προπονητή από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ωστόσο η διοίκηση μοιάζει ανένδοτη και συνεχίζει να στηρίζει τον Σόλσκιερ, παρά τα όσα αγωνιστικά προβλήματα έχει παρουσιάσει η Γιουνάιτεντ.

Σήμερα (07/11) στις 14:30, Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 8η αγωνιστική της Premier League και ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε για την πίεση που δέχεται ο συνάδελφος του, λίγες ώρες πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση.

«Θεωρώ ότι δεν είναι ποτέ καλή στιγμή να παίζεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γιατί όπως έχω πει είναι μια δυνατή ομάδα με εμπειρία και ποιότητα. Είναι αλήθεια ότι είχε τα πάνω κάτω της σε αυτή την πρώτη περίοδο της σεζόν αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι έχει παίξει και καλά παιχνίδια.

Σε γενικές γραμμές συμπαθώ όλους τους προπονητές. Είναι ζόρικη δουλειά. Εχω περισσότερη εμπειρία από τον Σόλσκιερ και μπορώ να του πω ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά υπάρχει μόνο ένας υπεύθυνος γι' αυτό. Και αυτός είναι ο προπονητής. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά είναι προνόμιο για κάθε προπονητή να έχει πίεση. Αλλά αυτή είναι μια ευκαιρία για εμάς και θέλουμε να την αρπάξουμε».

Ancelotti warns Solskjaer: When things aren't going well, only the manager is held responsible pic.twitter.com/pftI1bGasj

— Goal (@goal) November 7, 2020