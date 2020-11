Ο Ομπαμεγιάνγκ «έσπασε» την κατάρα του Ολντ Τράφορντ (pic & vid)

Οι «κανονιέρηδες» πήραν το τρίποντο στο ντέρμπι με τους «κόκκινους διαβόλους», μετά το αχρείαστο τάκλιν τον Πογκμπά και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο Γκαμπονέζος στράικερ της Άρσεναλ, με αυτό το γκολ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα για τους «κανονιέρηδες» στο Ολντ Τράφορντ για την Premier League από την ημέρα της δημιουργίας της.

Οι προηγούμενες δύο αποτυχημένες προσπάθειες ήταν το 2011 από τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι και το 2006 από τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. ​

@Aubameyang7 is the first @Arsenal player to score a #PL penalty at Old Trafford

Neither of the previous two attempts were converted (Robin van Persie in 2011 and Gilberto Silva in 2006)#MUNARS pic.twitter.com/1LvSOx4jRH

— Premier League (@premierleague) November 2, 2020