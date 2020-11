Η νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν απλά το πρώτο διπλό της Άρσεναλ στο «Ολντ Τράφορντ» μετά από 13 χρόνια. Πολύ περισσότερο, ήταν το πρώτο διπλό των Κανονιέρηδων στην έδρα ενός από τους «μεγάλους» της Premier League μετά από 2.114 ημέρες!

Ήταν Ιανουάριος του 2015 όταν η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ είχε φύγει με τη νίκη από το «Etihad» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (0-2) και δίχως να το ξέρει, έπαιρνε το τελευταίο τρίποντο εκτός έδρας κόντρα στις υπόλοιπες υπερδυνάμεις του Big 6 για τα επόμενα σχεδόν έξι χρόνια (Λίβερπουλ, Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Σίτι, Τότεναμ).

Ακολούθησαν 10 ισοπαλίες και 19 ήττες, ώσπου η «κατάρα» επιτέλους έσπασε στο 30ο ματς, στο «Θέατρο των Ονείρων».

18th January 2015

@ManCity 0-2 @Arsenal

29 games later:

1st November 2020

@ManUtd 0-1 @Arsenal

@Arsenal FINALLY win away at a 'Big 6' team!

The streak is over. pic.twitter.com/RvcVkdurRQ

