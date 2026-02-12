Η Μπρέντφορντ κράτησε στο 1-1 την Άρσεναλ, που απέχει πλέον τέσσερις βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι στη βαθμολογία της Premier League.

Το φινάλε της 26ης αγωνιστικής της Premier League βρίσκει τη διαφορά ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι στους τέσσερις βαθμούς, καθώς η Μπρέντφορντ κράτησε στο 1-1 εντός έδρας την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα και έκανε... χατήρι στους Cityzens!

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τους Κανονιέρηδες στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα η κεφαλιά του Γκάμπριελ μετά από κόρνερ, που απομακρύνθηκε στο δέκατο λεπτό να είναι η μοναδική αξιόλογη φάση τους. Από την άλλη, ο Ράγια είχε τεράστια επέμβαση σε κεφαλιά του Τιάγκο στο 22', με τη στιγμή αυτή να είναι η σημαντικότερη σε ένα πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Η είσοδος του Όντεγκααρντ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έδωσε ώθηση στην Άρσεναλ, που έγινε πιο κινητική με την μπάλα, ωστόσο και πάλι αδυνατούσε να απειλήσει ουσιαστικά - με τον Νορβηγό να έχει άστοχο σουτ στο 58ο λεπτό. Εντέλει, μία και καλή φάση ήταν αρκετή, με τον Ινκαπιέ να σεντράρει και τον Μαντουέκε να σκοράρει με υπέροχη κεφαλιά στο 61'!

Οι γηπεδούχοι έψαξαν άμεσα την ισοφάριση, με την κεφαλιά του Λιούις-Πότερ τρία λεπτά αργότερα να περνάει άουτ, ενώ στο 67' ο Ράγια είπε εκ νέου «όχι» στον Τιάγκο. Ωστόσο, ο Ισπανός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο 71', όταν η δυνατή κεφαλιά του Λιούις-Πότερ από κοντά τον άφησε άγαλμα, κάνοντας το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα - με Τιάγκο και Μαρτινέλι αντίστοιχα να έχουν χαμένες ευκαιρίες για τη νίκη στις καθυστερήσεις!

