Η Άρσεναλ με καταιγισμό από γκολ στο πρώτο ημίωρο του αγώνα συνέτριψε με 4-0 τη Γουίγκαν και προκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στους «16» του FA Cup.

Τριάντα λεπτά χρειάστηκε η Άρσεναλ για να κλειδώσει με παράσταση στο «Emirates» την πρόκριση απέναντι στη Γουίγκαν. Με τέσσερα γκολ μέχρι το 27΄οι Gunners είχαν σφραγίσει το εισιτήριο απέναντι στην ομάδα της τρίτης κατηγορίας και με το 4-0 να μένει έως το τελευταίο σφύριγμα πήραν και τυπικά την πρόκριση για τη φάση των «16» του FA Cup.

Τον χορό των γκολ άνοιξε στο 11΄ο Μαντουέκε όταν πλάσαρε άψογα στη γωνία στο τετ-α-τετ, ενώ επτά λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Μαρτινέλι να βρει δίχτυα για το 2-0 από ισάριθμες ασίστ του Έζε. Η Άρσεναλ είχε πάρει φόρα κι έφτασε και σε τρίτο γκολ πέντε λεπτά αργότερα, όταν έπειτα από πανικό στην περιοχή ο Χαντ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας.

Ο καταιγισμός για τους Gunners ολοκληρώθηκε στο 27΄, όταν ο Γκαμπριέλ Ζεσούς με υπέροχο σκαφτό τελείωμα στο τετ-α-τετ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Το δεύτερο μέρος απέκτησε νομοτελειακά διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους παίκτες του Αρτέτα να κάνουν διαχείριση αποτελέσματος και να παίρνουν με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Μαζί τους στους «16» της διοργάνωσης θα βρεθούν με τη σειρά τους και οι Λιντς, Γουλβς, Σάντερλαντ και Φούλαμ που προκρίθηκαν απέναντι σε ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας.

Αποτελέσματα FA Cup (15/2)

Μπέρμιγχαμ - Λιντς 2-4 πεν (1-1 κ.δ)

Γκρίμσμπι - Γουλβς 0-1

Όξφορντ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ 0-1

Στόουκ - Φούλαμ 1-2

Άρσεναλ - Γουίγκαν 4-0

