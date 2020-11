Τα «σπιρούνια» φαίνεται ότι έχουν... νεύρα από ατσάλι και δεν εντυπωσιάζονται, ούτε εκπλήσσονται με πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενα μπροστά τους...

Κάπως έτσι συνέβη και με τη φάρσα των Λούκας Μόουρα και Σερζ Οριέ στους συμπαίκτες τους για το Halloween. Οι δύο ποδοσφαιριστές έβαλαν στολές και τρομακτικές μάσκες για να φοβίσουν τους υπόλοιπους την ώρα που έδιναν συνέντευξη, όμως, μάλλον οι προσπάθειές τους απέτυχαν.

Ο Μόουρα, δεν μπήκε ποτέ στο κλίμα και περισσότερο γελούσε και χόρευε δυσκολεύοντας τη δουλειά του δημοσιογράφου που έπρεπε να παραμείνει σοβαρός, παρά τρόμαζε τους παίκτες!

"Was that meant to scare me?!" @Serge_aurier and @LucasMoura7 surprise the squad for #Halloween! #THFC #COYS pic.twitter.com/w1GBy4fwvJ

