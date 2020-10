Εβερτον – Μπράιτον 4-2: Ρεκόρ 51 ετών και τρελά όνειρα σε ρυθμό… reggaeton (vid)

Ποιότητα, ταλέντο, φαντασία, μπόλικες δόσεις μαγείας και πάνω απ’ όλα ο διάσημος κολομβιανός ρυθμός. Ο Χάμες Ροδρίγκες σκοράρει, μοιράζει ασίστ και μαθαίνει στην Εβερτον να λικνίζεται στον ρυθμό του reggaeton. Ο Κολομβιανός επιτελικός βρήκε δίχτυα δύο φορές, κέρασε ένα γκολ και οδήγησε τα Ζαχαρωτά στο 4-2 επί της Μπράιτον. Σε αυτό το 4x4 που τα διατηρεί στην κορυφή στο κορυφαίο ξεκίνημά τους από το 1969.

It’s lovely to see James enjoying his football. Everton is the perfect fit for him. https://t.co/XpyQfaaR4M

— Kristan Heneage (@KHeneage) October 3, 2020