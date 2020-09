Ντάιερ: «Με καλούσε η φύση, δεν μπορούσα να μην πάω τουαλέτα» (vid)

Ο τεχνικός των «σπιρουνιών», Ζοσέ Μουρίνιο βλέποντας πως η Τσέλσι είχε μια μεγάλη φάση για να σκοράρει, έτρεξε αμέσως προς τα αποδυτήρια για να φέρει πίσω τον Έρικ Ντάιερ, ο οποίος είχε φύγει από τον στον αγωνιστικό χώρο για την τουαλέτα.

Πάντως, ο 26χρονος αμυντικός, μετά το τέλος του ματς, δήλωσε πως δεν μπορούσε κάνει διαφορετικά καθώς η... φύση τον καλούσε και έπρεπε να πάει στην τουαλέτα των αποδυτηρίων.

«Ο Ζοσέ δεν ήταν χαρούμενος που έφυγα από το ματς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Η φύση με καλούσε. Ακουσα ότι η Τσέλσι είχε μια καλή φάση, όσο εγώ δεν ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ευτυχώς δεν σκόραραν κι έτσι εμείς πήραμε την πρόκριση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντάιερ.

"Jose was not happy but there was nothing I could do about it nature was calling!"

Eric Dier clears up why he ran down the Tottenham tunnel! pic.twitter.com/ze6ibBzKOD

