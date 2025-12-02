Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι της La Liga, αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ματς της ημέρας (2/12).

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και η ποδοσφαιρική δράση είναι... έντονη, χωρίς ωστόσο να έχουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Premier League, La Liga, Κύπελλο Ιταλίας και Γερμανίας αποτελούν το μενού της βραδιάς, με τα βλέμματα δικαίως στραμμένα στο ντέρμπι πρωτοπόρων στην Ισπανία, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Σέντρα στο νέο «Καμπ Νόου» στις 22:00, απευθείας από το Novasports 1.

Νωρίτερα, (21:30), η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Φούλαμ (Novasports Prime), ενώ την ίδια ώρα η Μπόρνμουθ υποδέχεται την Έβερτον (Novasports 2).

Γιουβέντους και Ουντινέζε αγωνίζονται για μια θέση στα στα προημιτελικά του Coppa Italia (22:00, Novasports Start), Ντόρτμουντ και Μπάγερ Λεβερκούζεν θέλουν το εισιτήριο της οκτάδας στο γερμανικό Κύπελλο (22:00, ΕΡΤ2), ενώ το βράδυ ολοκληρώνεται στο Νιουκάστλ, όπου η τοπική ομάδα φιλοξενεί την Τότεναμ (22:15, Novasports Premier League)

Οι μεταδόσεις της ημέρας

Φούλαμ - Μάντσεστερ Σίτι (21:30, Novasports Prime)

Μπόρνμουθ - Έβερτον (21:30, Novasports 2)

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Novasports 1)

Ντόρτμουντ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, ΕΡΤ2)

Γιουβέντους - Ουντινέζε (22:00, Novasports Start)

Νιουκάστλ - Τότεναμ (22:15, Novasports Premier League)