«Έξω φρενών» έγινε ο Ζοσέ Μουρίνιο με τον Έρικ Ντάιερ, ο οποίος έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με προορισμό την... τουαλέτα.

Στο 77' του λονδρέζικου ντέρμπι μεταξύ Τότεναμ και Τσέλσι, ο Άγγλος αμυντικός δεν μπόρεσε να... κρατηθεί και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, προκαλώντας την οργή του Μουρίνιο, ο οποίος κυριολεκτικά πήγε να τον φέρει πίσω.

Η κάμερα του χώρου που οδηγεί στα αποδυτήρια κατέγραψε το ξεκαρδιστικό σκηνικό, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ακολουθεί τον παίκτη του και στιγμές αργότερα εκείνον να επιστρέφει και πάλι στο χορτάρι για τη συνέχεια του ματς.

Mourinho went to call Dier back from the toilet pic.twitter.com/xw0nTJmyeP

