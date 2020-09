Τότεναμ - Τσέλσι: Κοκορομαχία Μουρίνιο-Λάμπαρντ στους πάγκους (pic & vid)

Υπήρξε από τους πιο αγαπημένους παίκτες του στην Τσέλσι. Ωστόσο, τώρα είναι αντίπαλοι. Και μάλιστα αντίπαλοι με την ίδια ιδιότητα. Λογικό και επόμενο ήταν ο παλιός Ζοσέ Μουρίνιο να θελήσει να βάλει στη θέση του τον νέο Φρανκ Λάμπαρντ.

Στη μεταξύ τους αναμέτρηση (Τότεναμ-Τσέλσι)για το League Cup, ενοχλημένος ο Πορτογάλος κόουτς από τις αντιδράσεις του πάλαι ποτέ πουλέν του, πλησίασε και του έκανε χαρακτηριστικό νόημα ότι… «Ο Φράνκι μιλάει πολύ». Και ο Λάμπαρντ βέβαια απάντησε σε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο δύο πρώην συνεργατών που πλέον βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα του Λονδίνου.

Frank talks too much.. pic.twitter.com/WyMv1TS065

Just a couple of old friends catching up pic.twitter.com/rvJzpsgE3i

— B/R Football (@brfootball) September 29, 2020