Η Λίβερπουλ νίκησε στο Λονδίνο 2-0 την Τσέλσι. Ο Τιάγκο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και παρά το πέναλτι που έκανε - και έπιασε ο Άλισον - πραγματοποίησε μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχάσει κάποιος.

Κυρίως γιατί έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο αυτό που ξέρει να κάνει όσο λίγοι: Να πασάρει! Συγκεκριμένα σημείωσε 75 επιτυχημένες πάσες σε μόλις 45 λεπτά αγώνα. Δηλαδή πέτυχε ένα νούμερο που δεν κατάφερε κανένας άλλος αντίπαλός του σ' όλη τη διάρκεια του ματς.

Thiago completed more passes (75) than any Chelsea player today.

He only played 45 minutes CHELIV pic.twitter.com/IPel0jrpSd

— Goal (@goal) September 20, 2020