Ο Μουρίνιο διέκοψε τη συνέντευξη του Κέιν: «Είσαι ο MVP μου» (vid)

Τον περασμένο Ιούλιο ο Χέουνγκ-Μιν Σον δεχόταν μαζί με τον Τόμπι Αλντερβάιρελντ «επίθεση συγχαρητηρίων» από τον Ζοσέ Μουρίνιο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στο post-game. Μετά την επιβλητική νίκη επί της Σαουθάμπτον (2-5), ήταν η σειρά του Χάρι Κέιν να λάβει δημόσια αποθέωση από τον Πορτογάλο τεχνικό.

Την ώρα που ο δημιουργός των τεσσάρων γκολ της Τότεναμ έκανε δηλώσεις, ο Μουρίνιο διέκοψε τη συνέντευξη και έδειξε χαρακτηριστικά τον Βρετανό φορ, λέγοντας χαρακτηριστικά «είναι ο δικός μου MVP», καθώς το βραβείο του πολυτιμότερου για το ματς κατέληξε στον Χέουνγκ-Μιν Σον που «οργίασε» με τέσσερα γκολ.

Jose Mourinho says Harry Kane was his Man of the Match pic.twitter.com/aMr9IchZDY

— Goal (@goal) September 20, 2020