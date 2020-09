Ο Κλοπ δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό του για τον Τιάγκο! (vid)

​Ο Ισπανός χαφ αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Παρασκευής την Μπάγερν Μονάχου με ένα τρομερά συγκινητικό μήνυμα, έκλεισε το κεφάλαιο της Βαυαρίας στην καριέρα του, κρατάει την γερμανική ομάδα στην καρδιά του και ετοιμάζεται πλέον να μετρήσει τις δυνάμεις του στην Premier League.

Ο Κλοπ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με την Τσέλσι, το απόγευμα της Κυριακής, ρωτήθηκε εκ νέου για τον Τιάγκο και παρά το γεγονός πως δεν ήθελε να πει τίποτα, ήταν τέτοια η χαρά του που δεν μπορούσε να κρυφτεί!

Klopp can hardly contain his excitement. pic.twitter.com/dEgP8HG40I

— Kloppholic (@Kloppholic) September 18, 2020