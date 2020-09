Το μεταγραφικό ντεμαράζ της Έβερτον άρχισε με την αγορά του Άλαν από τη Νάπολι, κορυφώθηκε με το «ηχηρό» deal του Χάμες Ροντρίγκες και συνεχίζεται με την απόκτηση του Αμντουλάγιε Ντουκουρέ.

Η διοίκηση των Τόφιζ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γάλλου χαφ της Γουότφορντ για ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, προσφέροντας στον 27χρονο παίκτη συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με οψιόν ανανέωσης από το κλαμπ για ακόμη έναν.

Ο Ντουκουρέ βρισκόταν πολύ κοντά στους Μπλε του Μέρσεϊσαϊντ το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι ήταν το πρώτο φαβορί για να τον αποκτήσουν από τη στιγμή που οι Χόρνετς που υποβιβάστηκαν στην Championship.

Την περσινή σεζόν, ο Ντουκουρέ έχασε μόλις ένα ματς στην Premier League (37 συμ./4 γκολ, 2 ασίστ) και ήταν συνολικά ένας από τους διασωθέντες της «φτωχής» πορείας των Ταράνδων.

Abdoulaye Doucouré has completed a transfer from Watford for an undisclosed fee, signing a three-year deal with a Club option for a fourth season.#BienvenueDoucouré

— Everton (@Everton) September 8, 2020