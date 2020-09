Υπέγραψε στην Έβερτον ο Άλαν! (pics & vids)

Τα «Ζαχαρωτά» τα βρήκαν με τους «παρτενοπέι» για ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου, ενώ θα υπάρχουν και μπόνους συμμετοχών.

Ο Άλαν ήταν ένα από τα βασικά γρανάζια της Νάπολι, αυτά τα πέντε χρόνια, αλλά πλέον αλλάζει σελίδα στην καριέρα του καθώς θα αγωνίζεται πλέον στην Premier League και στην Εβερτον, για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είμαι πολύ χαρούμενους που υπογράφω στην Έβερτον. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε αρχικά ο Άλαν στο evertontv για να συνεχίσει: «Ελπίζω, όπως έχω κάνει σε όλη μου την καριέρα, να συνεισφέρω τα μέγιστα και να βοηθήσω τον σύλλογο να φτάσει σε διακρίσεις και τίτλους.

Είναι μια ομάδα με πλούσια ιστορία στην Premier League με φιλοδοξίες και όνειρα. Οπως επίσης προπονητής της είναι ο σπουδαίος, Αντσελότι. Εκανε τα πάντα για να με φέρει εδώ. Οταν με ζήτησε η Εβερτον και ειδικά ο Αντσελότι δεν το πολυσκέφτηκα για να πάρω την απόφαση μου».

