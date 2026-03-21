Η Έβερτον έδωσε ένα σκληρό μάθημα στην Τσέλσι στο «Χιλ Ντίκινσον», καθώς με ηγέτη τον Μπέτο θριάμβευσε με 3-0 και την πλησίασε στο -2 από την 7η θέση!

Ο κόκκινος συναγερμός συνεχίζει να βαράει δυνατά στην Τσέλσι. Οι Μπλε άλλωστε έχασαν ξανά στο πρωτάθλημα κι αυτή τη φορά το σκορ ήταν πολύ πιο βαρύ. Η εκπληκτική Έβερτον με δυο γκολ του Μπέντο έκανε θρύψαλα την ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ, αφού επικράτησε 3-0 στο «Χιλ Ντίκινσον» και πλησίασε τους Μπλε στο -2 με φόντο την πρώτη εξάδα της Premier League.

Αφού έριξαν προειδοποιητική βολή στο 15΄με τον Γκάρνερ, οι Toffees τελικά προηγήθηκαν στο 33΄. Ο Γκάρνερ με εκπληκτική κάθετη στην πλάτη της άμυνας σημάδεψε τον Μπέντο, ο οποίος με ένα τσιμπηματάκι της μπάλας νίκησε τον Σάντσεθ κι έγραψε το 1-0. Στο 61΄η Τσέλσι άγγιξε την ισοφάριση με προσπάθεια του Έντσο που σταμάτησε ο Πίκφορντ και δυο λεπτά αργότερα ο Μπέντο χτύπησε ξανά, όταν εκτέλεσε με δύναμη κάτω από τα πόδια του Σάντσεθ που φέρει με τη σειρά του σοβαρή ευθύνη.

Στο 69΄η Τσέλσι προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς, αλλά ο Πίκφορντ είχε και πάλι την απάντηση στον Έντσο, με την Έβερτον να κλειδώνει τη νίκη στο 76΄με υπέροχο πλασέ του Εντιαγέ στο παραθυράκι της εστίας για το τελικό 3-0 που κράτησε τους Λονδρέζους στην 6η θέση.

Έβερτον (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφορντ, Ο΄Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Μικολένκο, Γκάρνερ, Γκέιγ, Εντιαγέ, ΜακΝίλ (78΄Μπράνθγουεϊτ), Ντιούσμπερι-Χολ, Μπέτο (81΄Μπάρι)

Τσέλσι (Λίαμ Ροσένιορ): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό (46΄Γκαρνάτσο), Φοφανά, Χάτο, Κουκουρέγια, Λάβια (57΄Αντρέι Σάντος), Καϊσέδο (78΄Ανταραμπιόγιο), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Νέτο (70΄Εστεβάο), Ζοάο Πέδρο (78΄Ντέλαπ)