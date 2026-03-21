Έβερτον - Τσέλσι 3-0: Ναυάγιο στο Μέρσεϊσαϊντ!
Ο κόκκινος συναγερμός συνεχίζει να βαράει δυνατά στην Τσέλσι. Οι Μπλε άλλωστε έχασαν ξανά στο πρωτάθλημα κι αυτή τη φορά το σκορ ήταν πολύ πιο βαρύ. Η εκπληκτική Έβερτον με δυο γκολ του Μπέντο έκανε θρύψαλα την ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ, αφού επικράτησε 3-0 στο «Χιλ Ντίκινσον» και πλησίασε τους Μπλε στο -2 με φόντο την πρώτη εξάδα της Premier League.
Αφού έριξαν προειδοποιητική βολή στο 15΄με τον Γκάρνερ, οι Toffees τελικά προηγήθηκαν στο 33΄. Ο Γκάρνερ με εκπληκτική κάθετη στην πλάτη της άμυνας σημάδεψε τον Μπέντο, ο οποίος με ένα τσιμπηματάκι της μπάλας νίκησε τον Σάντσεθ κι έγραψε το 1-0. Στο 61΄η Τσέλσι άγγιξε την ισοφάριση με προσπάθεια του Έντσο που σταμάτησε ο Πίκφορντ και δυο λεπτά αργότερα ο Μπέντο χτύπησε ξανά, όταν εκτέλεσε με δύναμη κάτω από τα πόδια του Σάντσεθ που φέρει με τη σειρά του σοβαρή ευθύνη.
Στο 69΄η Τσέλσι προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς, αλλά ο Πίκφορντ είχε και πάλι την απάντηση στον Έντσο, με την Έβερτον να κλειδώνει τη νίκη στο 76΄με υπέροχο πλασέ του Εντιαγέ στο παραθυράκι της εστίας για το τελικό 3-0 που κράτησε τους Λονδρέζους στην 6η θέση.
Έβερτον (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφορντ, Ο΄Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Μικολένκο, Γκάρνερ, Γκέιγ, Εντιαγέ, ΜακΝίλ (78΄Μπράνθγουεϊτ), Ντιούσμπερι-Χολ, Μπέτο (81΄Μπάρι)
Τσέλσι (Λίαμ Ροσένιορ): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό (46΄Γκαρνάτσο), Φοφανά, Χάτο, Κουκουρέγια, Λάβια (57΄Αντρέι Σάντος), Καϊσέδο (78΄Ανταραμπιόγιο), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Νέτο (70΄Εστεβάο), Ζοάο Πέδρο (78΄Ντέλαπ)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.