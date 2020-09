Πιέζει για την απόκτηση του Τιάγκο η Λίβερπουλ

Είναι ο διακαής πόθος του Γιούργκεν Κλοπ. Ειδικά, μετά την πιθανή αποχώρηση του Τζίνι Βαϊνάλντουμ, ο Γερμανός τεχνικός επιθυμεί σαν τρελός την ένταξη του Τιάγκο στο ρόστερ.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ, είναι διατεθειμένη να το πάει μέχρι τέλος για την περίπτωση του 29χρονου μέσου, ώστε να τον κάνει επιτέλους δικό της. Μάλιστα, από την αρχή του καλοκαιριού, βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις ώστε να πείσει τους Βαυαρούς να πουν το πολυπόθητο «ναι» και να ανάψουν το «πράσινο φως» στην μετακίνηση του.

Οπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερν είναι σίγουρη πως το προσεχές διάστημα, θα λάβει πρόταση από τους «Reds» κι έτσι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την μεταγραφή του Ισπανού άσου στο «Ανφιλντ».

Από την άλλη η Γιουνάιτεντ, προσπάθησε να... κλέψει τον Τιάγκο, όμως οι συζητήσεις της με τον ατζέντη του παίκτη κατέληξαν σε αδιέξοδο.

