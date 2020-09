Τιάγκο: «Ναυάγησαν» οι συζητήσεις με Γιουνάιτεντ και η Λίβερπουλ φορτσάρει για την απόκτηση του

Μπορεί το τελευταίο διάστημα, ο Τιάγκο να παρουσιάζεται... κλεισμένος από την Λίβερπουλ, ωστόσο η υπόθεσή του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Κι αυτό διότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μπαίνει σφήνα για την απόκτηση του Ισπανού μέσου.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές ήρθαν σε επαφή και συζήτησαν για το ενδεχόμενο μεταγραφής. Παρ' όλα αυτά οι απαιτήσεις του Τιάγκο και οι απολαβές του, κρίθηκαν ακατάλληλες για τους «κόκκινους διαβόλους». Ωστόσο, θα προσπαθήσει να βρει την «χρυσή τομή» και να έλθει σε συμφωνία με τον παίκτη.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός μέσος έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας και να συνεργαστεί με τον Γιούργκεν Κλοπ. Η Λίβερπουλ, προσπαθεί να τον εντάξει στο ρόστερ της και βλέποντας πως οι συζητήσεις του διεθνή μέσου με τη Γιουνάιτεντ «ναυγάησαν», φορτσάρει για την απόκτηση του.

Το μόνο που μένει να δούμε είναι ποια από τις δύο αγγλικές ομάδες θα βγει... νικήτρια και καταφέρει τη νέα σεζόν, να έχει στο ρόστερ της, τον Τιάγκο Αλκάνταρα.

Manchester United have been in talks with Thiago Alcantara, but the player's wage demands are considered to be ‘too high’. [dbtv] #mufc #alcantra #ThiagoAlcantara #Thiago pic.twitter.com/xVRpIuoeSN

— Manchester united (@United____fans1) September 1, 2020