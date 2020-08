Λιντς: «Χτυπάει» και Ροντρίγκο Ντε Πολ από την Ουντινέζε (vid)

Το Σάββατο (29/08) η ομάδα του Μπιέλσα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ροντρίγκο -με ποσό ρεκόρ- από τη Βαλένθια. Αυτή τη φορά, τα Παγώνια έχουν βάλει στο στόχαστρό τους, τον ​Ροντρίγκο Ντε Πολ της Ουντινέζε.

Ο 26χρονος μέσος, έχει ελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ιταλικών ομάδων, αλλά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λιντς έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του. Οι «φριουλάνι» δεν είναι αρνητικοί στην παραχώρησή του, θέτοντας ως τιμή παραχώρησης περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.

Βέβαια, η Λιντς από την πλευρά της βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με την Ουντινέζε και φαίνεται πως η συμφωνία θα κλείσει στα 30 με 35 εκατ. ευρώ

Η Ουντινέζε απέκτησε τον Ντε Πολ μόλις για 3 εκατομμύρια ευρώ από τη Βαλένθια τον Ιούλιο του 2016, και σκόραρε 25 γκολ σε 145 συμμετοχές.

