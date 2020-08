Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Ροντρίγκο από την Λιντς! (pic & vids)

Μετά την άνοδό της στα μεγάλα σαλόνια της Premier League, η Λιντς έβαλε στα ταμεία της αρκετά χρήματα. Η ομάδα του Μπιέλσα, θέλει από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, να πρωταγωνιστήσει γι' αυτό και στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, κινείται με άριστες μεθόδους.

Μάλιστα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Παγωνιών, ακούει στο όνομα Ροντρίγκο Μορένο. Ο 29χρονος φορ ήταν στο προσκήνιο γι' αρκετό διάστημα από τους ανθρώπους της Λιντς και τελικά το πρωί του Σαββάτου (29/08), οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς ο αγγλικός σύλλογος κατέβαλε 30 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια, για την απόκτηση του.

Ο Ροντρίγκο, αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο τετραετές συμβόλαιο του με την Λιντς και σύντομα θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Πριν την μετακίνηση του στους νεοφώτιστους, ο έμπειρος στράικερ, σκόραρε 59 τέρματα και 41 ασίστ σε διάστημα 220 συμμετοχών με τη Βαλένθια ενώ κατέκτησε και ένα κύπελλο Ισπανίας.

