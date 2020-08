Ο Λιούνγκμπεργκ ανακοίνωσε το τέλος του από την Αρσεναλ (vid)

Ο Λιούνγκμπεργκ, ο οποίος είχε ρόλο βοηθού προπονητή των «κανονιέρηδων», ανακοίνωσε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου, πως δεν θα βρίσκεται από τη νέα χρονιά στην Αρσεναλ.

«Αποφάσισα να αποχωρήσω από το ρόλο μου ως βοηθός προπονητής της Άρσεναλ, προκειμένου να εμπλουτίσω την προπονητική μου εμπειρία. Εύχομαι στον Μίκελ και όλη την ομάδα κάθε επιτυχία στη σεζόν που έρχεται. Ευχαριστώ επίσης τους φιλάθλους για τη διαρκή υποστήριξη και το γεγονός ότι βρίσκονταν πάντα στο πλευρό μου».

"I love the fans. I can't say anything else... I just love the fans and I got connections with them."

