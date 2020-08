Το φιλικό με τη Στουτγκάρδη σήμανε το αγωνιστικό ξεκίνημα της προετοιμασίας της Λίβερπουλ, αλλά και το ντεμπούτο του Κώστα Τσιμίκα με τη φανέλα της. Ο Ελληνας αριστερός μπακ μπήκε στο ματς στο ημίχρονο, παίρνοντας τη θέση του Αντι Ρόμπερτσον.

Στην πρώτη επαφή του με τη μπάλα όμως δέχτηκε και το πρώτο... γκάζι από τον παλιό Τζέιμς Μίλνερ. Ο μέσος των Reds του έδωσε τη μπάλα και έκανε κίνηση μπροστά. Ωστόσο, ο Τσιμίκας επέλεξε τη σιγουριά και έδωσε προς τα πίσω, με τον Μίλνερ να ακούγεται να του φωνάζει: «Τι στον δια@λ@ κάνεις, δώσε την πάσα μπροστά»!

Ενα είναι το βέβαιο για τον 24χρονο Ελληνα, ότι θα φάει πολύ μάλωμα και αυτή είναι η τεράστια ευκαιρία του να απογειώσει την αγωνιστική νοοτροπία του.

