Ο Σάντσο εθεάθη στην Αγγλία και οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ τρελάθηκαν! (vids)

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός εθεάθη, το Σάββατο (08/08) στο Λονδίνο σε ένα πάρτι, το οποίο όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, ήταν αφιερωμένο γι' αυτόν.

Μάλιστα, την επιστροφή του στην Αγγλία, πολλοί την συνδύασαν ως «μήνυμα» για την μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πως πλέον θεωρείται κλεισμένη στους «κόκκινους διαβόλους».

Υπενθυμίζεται, πως μέχρι τις 10 Αυγούστου, λήγει η διορία που είχε δώσει η Ντόρτμουντ στον αγγλικό σύλλογο, για την μεταγραφή του Τζέιντον Σάντσο.

BREAKING NEWS: #mufc Jadon Sancho has been spotted at a house party in London as reported in various medias in the last 1hr. Could this possibly mean a transfer to #MUFC as it’s during a pandemic and he surely cannot fly back to Switzerland for safety reasons #utdjournal pic.twitter.com/3sNQ6i7vcq

— United Journal (@theutdjournal) August 8, 2020