Ο Τζέιντον Σάντσο, προβάρει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς όπως όλα δείχνουν, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ, για την απόκτηση του.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των «Βεστφαλών» τις τελευταίες τρεις σεζόν, ετοιμάζεται για το Νησί και παράλληλα για ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, με τη Γιουνάιτεντ. Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, θα καταβάλλει άμεσα 70 εκατ. ευρώ στη Ντόρτμουντ και θα εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό μέχρι το 2022.

Οπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα ο Τζέιντον Σάντσο, θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο «7», το οποίο στο παρελθόν φόρεσαν διάφοροι θρύλοι της ομάδας, όπως Ερίκ Καντονά, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Coming soon to Old Trafford pic.twitter.com/NGwY5qGS4s

Οσον αφορά το συμβόλαιο του, αυτό θα είναι για τέσσερα χρόνια με τις εβδομαδιαίες απολαβές του να ξεπερνούν τα 240.000 ευρώ. Ετσι, θα γίνει ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο «Θέατρο των Ονείρων».

Ο πρώτος είναι ο πορτιέρε της Γιουνάιτεντ, Νταβίντ Ντε Χέα, με 415.000 ευρώ την εβδομάδα, δεύτερος ο Πολ Πογκμπά με 321.000 ευρώ και την τριάδα συμπληρώνει ο Αντονι Μαρσιάλ με 276.000 ευρώ εβδομαδιαίως.

Το μόνο που μένει να δούμε, αν μέχρι τις 10 Αυγούστου (γιατί μέχρι τότε έχει δώσει διορία η Ντόρτμουντ στη Γιουνάιτεντ), ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού.

Jadon Sancho Man Utd

Every single Sancho goal and assist in the Bundesliga this season pic.twitter.com/hdrNU1nFwN

— Goal (@goal) August 3, 2020