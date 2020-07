Σόλσκιερ: «Ο Ρονάλντο με έπεισε να φέρω στη Γιουνάιτεντ τον Μπρούνο Φερνάντες»

Ο Μπρούνο Φερνάντες, εντάχθηκε στους «κόκκινους διαβόλους» τον Γενάρη κι από την στιγμή της άφιξης του, η ομάδα έχει αρχίσει να μεταμορφώνεται προς το καλύτερο. Πλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά και το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Σαουθάμπτον , τρέχει ένα αήττητο σερί, 17 αγώνων.

Ο Φερνάντες, βρισκόταν στο στόχαστρο της Γιουνάιτεντ και όπως δήλωσε ο Σόλσκιερ, μετά από συζητήσεις που είχε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, πείστηκε να εντάξει στο ρόστερ της ομάδας, τον 25χρονο Πορτογάλο άσο.

«Ο Ρονάλντο ήταν μια καλή επιλογή, για να ρωτήσω για τον Μπρούνο Φερνάντες. Μέσω του Πατρίς Εβρά, κατάφερα να έρθω σε επαφή με τον Κριστιάνο, ο οποίος μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μπρούνο», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Ολε Σόλσκιερ.

Solskjær: "So obviously Cristiano was an easy goal for me that I managed to get through [to ask about Bruno Fernandes]. Through Patrice Evra, I managed to get hold of Cristiano and his recommendation obviously stood him in good stead." #mulive [high performance podcast]

— utdreport (@utdreport) July 13, 2020