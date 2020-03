Ντέρμπι του Μάντσεστερ. Πρώτη του εμπειρία. Θα μπορούσε να είναι «ψαρωμένος», ν' αργήσει να προσαρμοστεί στο κλίμα του ματς. Όχι όμως. Ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν έτοιμος από καιρό και αυτό το δείχνει σε όλη τη μέχρι στιγμής παρουσία του στους «κόκκινους διαβόλους».

Η εξυπνάδα με την οποία κάνει την ασίστ στον Άντονι Μαρσιάλ στο πρώτο από τα δυο γκολ της Γιουνάιτεντ σηκώνοντας τη μπάλα με λόμπα από το φάουλ και βρίσκοντας τον Γάλλο συμπαίκτη και φίλο του πλάγια μέσα στην περιοχή έτσι όπως το είχαν δουλέψει στις προπονήσεις, δείχνει και την ποιότητά του αλλά και την φαντασία του.

Και αυτή η φαντασία ήταν στοιχείο που έλειπε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το παιχνίδι της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Κι αφού δεν μπορούσε να το προσφέρει ο Πολ Πογκμπά με συνέπεια σε μεγάλο αριθμό των συμμετοχών του, ο Μπρούνο Φερνάντες το κάνει από την πρώτη στιγμή που επιτέλους πήρε τη μεταγραφή στους «κόκκινους διαβόλους».

Με πέντε συμμετοχές στη φετινή Premier League, συμμετοχή σε 5 τέρματα μέχρι στιγμής στη νέα του ομάδα, δυο γκολ δικά του, τρεις ασίστ μαζί και με αυτή που έκανε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, τρομερά ποσοστά σε ακρίβεια μεταβιβάσεων, προσδίδει τόλμη και θάρρος στον τρόπο με τον οποίο η Γιουνάιτεντ παίρνει μέτρα στο γήπεδο και επιτίθεται. Και επιπλέον, είναι και αήττητος από την ημέρα που υπέγραψε το συμβόλαιό του και φόρεσε την κόκκινη φανέλα!

Στις ημέρες που μετράει στο Μάντσεστερ και στα 447 αγωνιστικά λεπτά στο πρωτάθλημα, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ για τον σύλλογο στον οποίο ανήκει, συγκριτικά με παίκτες όπως οι Νικολά Πεπέ, Σαντιό Μανέ, Μοχάμεντ Σαλάχ και άλλοι!

Bruno Fernandes has been directly involved in more Premier League goals than any other player since making his debut:

5 games

3 assists

2 goals

Exactly what Man Utd were looking for. pic.twitter.com/JLX48FdYYw

— Squawka Football (@Squawka) March 8, 2020