Αφού πρώτα έκανε πλάκα με τους συμπαίκτες του και ζητούσε ν' ακούσει όλο και πιο δυνατά πως η Γουίκομ κατάφερε να πάρει το «εισιτήριο» για τη δεύτερη κατηγορία, ο Ακινφένουα ανέφερε:

«Ο μόνος από τον οποίο δέχομαι αυτή τη στιγμή να με πάρει είναι ο Κλοπ για να το πανηγυρίσουμε μαζί! Πριν από τέσσερα χρόνια ήμουν μπροστά σας και ήμουν άνεργος! Ευχαριστώ τον Θεό γιατί κάνει τα απίθανα, πιθανά. Στη ζωή και το ποδόσφαιρο, αυτό που ενδιαφέρει είναι οι γνώμες. Πριν από τέσσερα χρόνια, κάποιος είπε τη γνώμη του για εμένα και αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η άποψη που έχεις για τον εαυτό σου. Και αισθάνομαι τυχερός και ευλογημένος που βρήκα έναν προπονητή και συμπαίκτες που να πιστεύουν σε μένα».

We LOVE Adebayo Akinfenwa! What an interview pic.twitter.com/DAgyYHTLTI

— Soccer AM (@SoccerAM) July 13, 2020