Ο Ακινφένουα απολαμβάνει τις στιγμές και αισθάνεται τρομερή δικαίωση για την υπομονή και την επιμονή του, φτάνοντας σε σημείο στα 38 του χρόνια να πανηγυρίσει ιστορική πρόκριση στην Championship με τη φανέλα των Γουόντερερς.

Αυτή τη φορά, το μοναδικό μήνυμα που ήθελε να λάβει στο κινητό του ήταν από τον αγαπημένο του, Γιούργκεν Κλοπ και ο Γερμανός ανταποκρίθηκε, στέλνοντάς του τις ευχές του μέσω βίντεο!

Δείτε το βίντεο:

Jurgen Klopp sent Adebayo Akinfenwa a message to congratulate him on being promoted to the Championship pic.twitter.com/3rKvB5MzjB

— ESPN FC (@ESPNFC) July 14, 2020