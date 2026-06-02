Ο πρόεδρος της Σαουθάμπτον, Ντράγκαν Σόλακ, μίλησε στο BBC για το σκάνδαλο που έφερε την ομάδα του εκτός τελικού στα playoffs της Championship.

Η Σαουθάμπτον προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της μετά το κάζο και τον αποκλεισμό από τον τελικό των playoffs της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπείας εις βάρος των Μίντλεσμπρο, Ίπσουιτς και Όξφορντ, με τον Ντράγκαν Σόλακ πάντως να μην σκοπεύει να απολύσει τον προπονητή της ομάδας.

Ο Τόντα Έκερτ ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως είναι παράνομο να κατασκοπεύει τους αντιπάλους του, με τον πρόεδρο και χρηματοδότη του κλαμπ να μιλά στο BBC και να εξηγεί ότι «πιστεύω πως αξίζει μία δεύτερη ευκαιρία και θα του τη δώσω». Ο Σέρβος δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε πως πιστεύει τον ισχυρισμό του Γερμανού τεχνικού και εκτίμησε πως «αν τον τιμωρήσει με αποκλεισμό η FA, ο Έκερτ θα βρει δουλειά που θα πληρώνει τα τριπλά σε Ιταλία ή Γερμανία, εκεί όπου τέτοιες πρακτικές είναι συνηθισμένες»!

Ακόμα κι έτσι, ο Σόλακ εξήγησε ότι προειδοποίησε τον νεαρό κόουτς. Όπως ανέφερε, «του είπα “σχεδόν μου ράγισες την καρδιά. Αν το ξανακάνεις, θα με σκοτώσεις. Όταν σε ξαναδώ τον Ιούλιο, αν δεν ξέρεις απ' έξω το βιβλίο των κανονισμών της EFL, δεν θα μπορείς να δουλέψεις μαζί μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα λάθη"».

Επιπλέον, ο ισχυρός άντρας των Αγίων τόνισε πως η τιμωρία που επιβλήθηκε στην ομάδα του ήταν πολύ αυστηρή, εξηγώντας ότι «λάβαμε πληροφορίες που δεν έπρεπε να λάβουμε. ΟΚ, το θέμα είναι τι κάνεις με αυτές τις πληροφορίες. Από την άλλη, σε κάθε ματς βλέπουμε παίκτες να βουτάνε και να κάνουν θέατρο, για να αποσπάσουν ένα πέναλτι ή μία κόκκινη κάρτα. Δεν είναι δίκαιο και είναι πολύ απλό να το αποκαλέσεις κλεψιά, γιατί ξέρουν τι κάνουν, επηρεάζουν πολύ πιο άμεσα το παιχνίδι σε σχέση με αυτό που κάναμε εμείς».

Αυτά λίγες ώρες μετά το βίντεο που δημοσίευσε η Σαουθάμπτον με την απολογία του Έκερτ στους οπαδούς, κατά το οποίο δήλωσε εκ νέου άγνοια για τον κανονισμός περί κατασκοπείας και ανέλαβε την ευθύνη για όσα έγιναν.

Incredible lines in @danroan's exclusive interview with Dragan Solak:



🟥 Won't sack Eckert

🟥 Southampton "over-sentenced"

🟥 Diving worse than spying

🟥 Intern should have spoken up "stronger"

🟥 Blames intern for going late

🟥 Deflects initial lies



