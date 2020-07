Μαν. Γιουνάιτεντ – Σαουθάμπτον: Και όμως ο Ρομέου δεν πήρε ούτε κάρτα γι' αυτό το δολοφονικό μαρκάρισμα (vid)

Απαντες απόρησαν. Ο Ρομέου της Σαουθάμπτον έπεσε καθυστερημένα και αφού η μπάλα είχε φύγει, στα πόδια του Γκρίνγουντ. Μάλιστα το έκανε με τις τάπες στον αστράγαλο του νεαρού μεσοεπιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επρεπε να αποβληθεί απ' ευθείας. Ή τουλάχιστον έπρεπε να αποβληθεί με υπόδειξη του VAR. Κι όμως, ο Ισπανός μέσος δεν πήρε ούτε καν κίτρινη γι' αυτό το δολοφονικό μαρκάρισμα.

VAR CHECK COMPLETE!

Nothing wrong with Romeu’s tackle on Greenwood apparently #MUNSOU #UNITED #SOTON #PremierLeague #VAR pic.twitter.com/9yBmw88Izs

