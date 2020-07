Ποντένσε: Στο βασικό σχήμα της Γουλβς μετά από πέντε μήνες (pic)

Πέντε μήνες έχουν περάσει από την τελευταία φορά, όπου ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε πήρε φανέλα βασικού. Συγκεκριμένα, στο ματς με την Εσπανιόλ για την φάση των «32» του Europa League, στη ρεβάνς του 4-0 του πρώτου αγώνα υπέρ των «λύκων», ο Πορτογάλος ήταν στις βασικές επιλογές του Νούνο Εσπιρίτο.

Εκτοτε, για την Premier League, έχει αγωνιστεί μόλις 44 λεπτά σε 5 αναμετρήσεις, αλλά σε καμία από αυτές δεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της ομάδας. Για το Europa League, έχει 7 λεπτά στον πρώτο αγώνα με την Εσπανιόλ, ένα ολόκληρο 90λεπτο στη ρεβάνς ενώ κατέγραψε και 11 λεπτά στο ματς με τον Ολυμπιακό στις 12 Μαρτίου στο Καραϊσκάκης

Αυτή τη φορά, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, παίρνει φανέλα βασικού για πρώτη φορά σε αγώνα της Premier League και δεύτερη συνολικά με τα χρώματα της Γουλβς, τη φετινή σεζόν.

Here's how Wolves line-up for this afternoon's @premierleague fixture against @Everton. #WOLEVE

pic.twitter.com/X9qLT9GKcJ

— Wolves (@Wolves) July 12, 2020