Κρίστιαν Πούλισικ: «Ιπτάμενος» και... ωραίος στα μπλε ο Captain America (infographic & vids)

Ακόμα ένα γκολ και μάλιστα με καταπληκτικό τρόπο, σουτάροντας ξαφνικά με το αριστερό στην κλειστή γωνία. Ο Πούλισικ, έβαλε το χεράκι του γι' ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα της Τσέλσι τη φετινή σεζόν και παρά το άγχος των παικτών του Λάμπαρντ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Κρίσταλ Πάλας στο Selhurst Park, οι «μπλε» κατάφεραν να βρεθούν στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Σκοράροντας το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός εξτρέμ έφτασε πλέον στα 8 τέρματα πρωταθλήματος για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και έχει μπροστά του ακόμα τέσσερα παιχνίδια για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις που θα μείνουν στο βιογραφικό του για την ποδοσφαιρική χρονιά που βρίσκεται σε εξέλιξη... μέσα στο κατακαλόκαιρο.

«Όταν ήρθε στην ομάδα μας δεν είχε κάνει καλοκαιρινές διακοπές γιατί είχε επιλέξει να ξεκινήσει αμέσως τις προπονήσεις. Έχει πάει το παιχνίδι του σε άλλο επίπεδο. Ήξερα το ταλέντο που έχει, αλλά έπρεπε να τον βοηθήσω και να ξεκινήσω στην αρχή με την προσαρμογή του στη δύναμη που έχει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έπρεπε να τον διαχειριστώ και μετά ήρθε κι ένας σοβαρός τραυματισμός για εκείνον. Όμως, η θέληση που έχει και η ποιότητά του, είναι στοιχεία που με αφήνουν τρομερά ικανοποιημένο και από την στιγμή της επανέναρξης είναι καταπληκτικός» δήλωσε ο Λάμπαρντ μετά το 3-2 επί των «αετών».

Συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες και καλύτερες, βάσει αριθμών, αγωνιστικές του περιόδους στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Κρίστιαν Πούλισικ έχει ήδη διπλασιάσει τον αριθμό των γκολ που έχει πετύχει!

Είχε πέντε γκολ πριν από την έξαρση του κορονοϊού, έχοντας γίνει και ο νεαρότερος στην ιστορία της Τσέλσι με χατ-τρικ σε ηλικία 21 ετών και 38 ημερών σε ματς απέναντι στην Μπέρνλι, ενώ, σκόραρε τρεις φορές μετά την επιστροφή του αγγλικού ποδοσφαίρου από τα μέσα του Ιούνη.

Έχει βελτιώσει τις τελικές του προσπάθειες αλλά και τις πάσες – κλειδιά στις επιθέσεις της Τσέλσι, έχει πείσμα, έχει τεχνική και έχει ξεκινήσει στα πέντε από τα έξι παιχνίδια της ομάδας του μετά το restart, απουσιάζοντας μονάχα από την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ.

Το στυλ παιχνιδιού του και οι αριθμοί του είναι τέτοια που προκαλούν συγκρίσεις με τον Εντέν Αζάρ, όσο κι αν ο Βέλγος έκανε τα πάντα στην Τσέλσι, κατέκτησε τίτλους και συμπλήρωσε μια 7ετία με τρόπο και στιγμές που τον καθιστούν πλέον θρύλο του κλαμπ.

Ο Πούλισικ έχει μονάχα ένα γκολ λιγότερο από αυτά που είχε πετύχει ο Αζάρ στην πρώτη του χρονιά στα μπλε, όμως, ο Αμερικανός σκοράρει με μεγαλύτερη συχνότητα (κάθε 178 λεπτά, έναντι 293 λεπτών του Βέλγου). Επίσης, ο νυν εξτρέμ της Τσέλσι πετυχαίνει 3,1 ντρίμπλες ανά 90λεπτο κόντρα στις 2,1 που είχε ο νυν αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης...

Christian Pulisic's first season at Chelsea vs Eden Hazard's:

Pulisic 2019-20

8 PL goals, 178 mins per goal

143 mins per goal or assist

3.1 successful dribbles per 90

Hazard 2012-13

9 PL goals, 293 mins per goal

132 mins per goal or assist

2.1 successful dribbles per 90

pic.twitter.com/7qnVROnxbZ

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 7, 2020