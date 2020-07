Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά την ισοπαλία που πήραν και την οποία θα μπορούσαν να έχουν μετατρέψει σε νίκη απέναντι στην Τότεναμ (1-1) αν δεν ήταν ο Ούγκο Γιορίς σε μεγάλη βραδιά στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μετά την επανέναρξη της σεζόν, έχουν φτάσει σε τρεις διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Μετά το επιβλητικό 3-0 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ήρθε το 2-1 στην παράταση με τη Νόριτς για τα προημιτελικά του FA Cup και το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε ακόμα μια «τριάρα», κόντρα στη Μπράιτον.

Οι Μπρούνο Φερνάντες και Πολ Πογκμπά ξεκίνησαν μαζί στο παιχνίδι, έφτιαξαν πράγματα, συνεργάστηκαν άψογα, ο Πορτογάλος πέτυχε δυο γκολ, το ένα από ασίστ του Γάλλου και τα χαμόγελά τους είναι τέτοια που μόνο προς το καλύτερο μπορούν ν' αλλάξουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παίζοντας δίπλα - δίπλα και έχοντας λίγο πιο πίσω τον Νεμάνια Μάτιτς που επίσης έκανε τρομερό παιχνίδι στο Amex απέναντι στους «γλάρους», οι Φερνάντες και Πογκμπά αποτελούσαν απειλή για τα καρέ της Μπράιτον με τις καταστάσεις που ήταν ικανοί να δημιουργήσουν όσο πλησίαζαν την αντίπαλη περιοχή.

Στη φάση του 12ου λεπτού με το δοκάρι του Μπρούνο, ο Πογκμπά έχει πάνω του δυο αμυνόμενους, ο Πορτογάλος έχει χώρο, ξέρει που να σταθεί και περιμένει τη μπάλα για να κάνει με τη μια το σουτ. Μάλιστα, συνέβη ακριβώς το ίδιο στο πρώτο γκολ που σημειώνει ο Φερνάντες στο παιχνίδι. Ξανά οι δυο τους έξω από την περιοχή, ξανά ο Πογκμπά με δυο αντιπάλους, ελεύθερος ο Πορτογάλος και μονοκόματο σουτ.

Και ακόμα πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως το χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα της Γιουνάιτεντ ανέφερε λίγο μετά το παιχνίδι πως πλέον ο Πογκμπά γνωρίζει το χώρο της δικής του δράσης. Κι αν μπορέσουν να βρίσκονται όπως θέλουν, τότε μόνο θετικό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα.

Μόλις κάθισε στον πάγκο έχοντας βγει με αλλαγή από το παιχνίδι με τη Μπράιτον, ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε ένα μπουκάλι με κάτι που έμοιαζε προφανώς με γάλα για να πιεί και ν' ανακτήσει τα χαμένα στοιχεία του οργανισμού. Γιατί όσα κάνει στο γήπεδο, θέλουν ενέργεια για να φέρουν αποτέλεσμα.

Και αυτό το αποτέλεσμα είναι συμμετοχή σε 8 γκολ (5 δικά του τέρματα και 3 ασίστ) σε 8 ματς πρωταθλήματος που μετράει με την κόκκινη φανέλα. Μονάχα ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι είχε μεγαλύτερη συμβολή σε γκολ (9) για τους «κόκκινους διαβόλους» στον ίδιο αριθμό των πρώτων παιχνιδιών του στην Premier League!

Ο Πορτογάλος σε 64 λεπτά συμμετοχής έτρεξε 7,3 χλμ., τα οποία είναι περισσότερα από κάθε άλλου παίκτη που βρισκόταν στο γήπεδο για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και το περασμένο Σάββατο είχε παίξει 120 λεπτά απέναντι στη Νόριτς και στο 115' άρχισε να κάνει σπριντ από το μισό γήπεδο των «καναρινιών» μέχρι το κόρνερ προς την εστία του Ρομέρο για να κερδίσει το άουτ για την ομάδα του!

This is pretty incredible from Bruno Fernandes man. Deep into extra-time, he’s flat out on his feet and has that work ethic

Born winner #mufc pic.twitter.com/WmsSoC5c6m

— OldTraffordFaithful (@OTFaithful) June 27, 2020