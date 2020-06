Οι φίλοι των «κόκκινων» από την μεγάλη τους δίψα για την επιστροφή στο θρόνο για πρώτη φορά έπειτα από το 1990, αδιαφόρησαν για την ανάγκη να προστατεύσουν την υγεία τους και να κρατήσουν αποστάσεις.

Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε έξω από το γήπεδο με την λήξη της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι και γιόρτασε για την τεράστια επιτυχία της αρμάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Φυσικά η νύχτα έγινε... μέρα, με την εικόνα του δρόμου σήμερα το πρωί να αποτυπώνει όσα συνέβησαν...

#Anfield this morning #LFCchampions pic.twitter.com/GsyvkUtRi5

— The Way I See Liverpool (@TheWayISeeLpool) June 26, 2020