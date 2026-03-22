Φαν Ντάικ: «Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα»

Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ εξέφρασε ανοιχτά την «απογοήτευση» του, μετά τη νέα ήττα της Λίβερπουλ από την Μπράιτον στη Premier League.

Η Λίβερπουλ δεν τα κατάφερε χθες (21/03) απέναντι στη Μπράιτον, ηττήθηκε με 2-1 χάρη στη ντοπιέτα του «αειθαλή» Ντάνι Γουέλμπεκ και γνώρισε την 10η ήττα της σε 31 αγώνες πρωτάθληματος.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ εξέφρασε την απογοήτευση του για την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας παράλληλα και την κατάσταση που επικρατεί στο σύλλογο με τους τραυματισμούς.

«Η αρχική μου αντίδραση είναι απογοήτευση, νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι τελευταία. Αυτή είναι η κατάσταση. Επίσης, εξεπλάγην όταν ήμουν στη προπόνηση χθες (Παρασκευή) και είδα τον λιγοστό αριθμό των διαθέσιμων παικτών, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε ναι, είναι δύσκολο».

«Ακούστε, δεν ξέρω τι να πω, έλεγα το ίδιο πράγμα τους τελευταίους μήνες. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μια καλή απόδοση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, και αυτό είναι να κατακτήσουμε το Champions League».

«Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Προσπαθούμε να το ανατρέψουμε και ελπίζουμε να κάνουμε μια στροφή, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Προφανώς, τώρα φεύγουμε για τις χώρες μας. Όλοι έχουν την ευθύνη να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο γυμνασμένοι και να επιστρέψουν ακόμα καλύτεροι, αν είναι δυνατόν».

«Θα προτιμούσα να προσπαθώ να κερδίζω παιχνίδια. Αλλά το επόμενο για μένα είναι εναντίον της Νορβηγίας (για την Ολλανδία). Αυτό θα είναι το επίκεντρό μου τώρα, αλλά το συναίσθημα που έχω εγώ και οι υπόλοιποι παίκτες είναι η απογοήτευση, γιατί επαναλήφθηκε πάλι η ίδια ιστορία», πρόσθεσε ο Ολλανδός αμυντικός

Παρά την χθεσινή τους ήττα, οι «Reds» εξακολουθούν να βρίσκονται στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και βρίσκονται γερά στην κούρσα για την πρόκριση στο Champions League.