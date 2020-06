Λίβερπουλ: Κόσμος, καπνογόνα και ξέφρενοι πανηγυρισμοί έξω από το «Άνφιλντ» (pic & vid)

Οι κανόνες του lockdown και της πανδημίας δύσκολα βρίσκουν εφαρμογή στο σύμπαν των φίλων της Λίβερπουλ μετά και την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τσέλσι. Ο λόγος φυσικά είναι ότι οι Reds σφράγισαν και μαθηματικά το πρώτο τους τρόπαιο μετά από 30 χρόνια κι αυτό δεν θα μπορούσε να μην βγάλει τους φιλάθλους των Κόκκινων στους δρόμους για την αγαπημένη τους ομάδα.

Το πάρτι ξεκίνησε έξω από το «Άνφιλντ», εκεί όπου δεκάδες οπαδοί της συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν την επιστροφή της Λίβερπουλ στον θρόνο του Νησιού.

Με καπνογόνα, σημαίες και συνθήματα το ξέφρενο γλέντι ξεκίνησε άμεσα και είναι άγνωστο πότε θα λήξει.

Liverpool fans celebrating at Anfield

Party outside Anfield as Liverpool crowned #champions of England pic.twitter.com/dXqFI0uUd5

— Tom Munns (@TomMunns1) June 25, 2020