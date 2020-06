Μοχάμεντ Σαλάχ: Ο «Φαραώ» στο θρόνο του (pics & vids)

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός είναι ο παίκτης που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Premier League και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να το κάνει.

Ο «Φαραώ», μετράει 91 γκολ, 144 συμμετοχές, είναι θριαμβευτής του Champions League του 2019, έχει και το μετάλλιο του Super Cup και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη επαναφορά της Λίβερπουλ στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, δεν απέχει και πολύ από το να το κάνει…

Μπορεί φέτος να μην είναι και η πιο παραγωγική του σεζόν, ωστόσο η παρουσία του στο βασικό σχήμα των «Reds» είναι απαραίτητη. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν ατομιστή ή ακόμα και χαζογκόλη αλλά ο Σαλάχ, προτιμάει να κλείνει τα αυτιά του και να δίνει απαντήσεις στο γήπεδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Λίβερπουλ που πέτυχε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε τρεις διαδοχικές σεζόν (ο Μάικλ Όουεν είχε σημειώσει τουλάχιστον 20 τέρματα μεταξύ των περιόδων 2000-2001 και 2002-2003), όταν ο Αιγύπτιος στράικερ είχε σκοράρει στο 2-1 επί της Μπόρνμουθ.

Εως τώρα σε 27 εμφανίσεις, έχει πετύχει 17 τέρματα με τη φανέλα της Λίβερπουλ και 7 ασίστ. Σκοράρει κατά μέσο όρο 0,63 γκολ για κάθε 90 λεπτά που βρίσκεται στο γήπεδο. Αυτή η επιθετική απόδοση τον βάζει σήμερα στην 5η θέση από 400 παίκτες της Premier League. Μάλιστα, με τα 17 γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ των «Reds» φέτος.

Ο Σαλάχ την περυσινή σεζόν μοιράστηκε το βραβείο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος, μαζί με τον συμπαίκτη του Σαντιό Μανέ και τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Φέτος, θα παλέψει για να ξεπεράσει τον Βάρντι των 19 τερμάτων και να αναδειχθεί γι’ ακόμα μία χρονιά ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Το να παίζει στο Ανφιλντ, μπροστά στους οπαδούς της Λίβερπουλ είναι κάτι το οποίο ευχαριστεί αφάνταστα τον Σαλάχ γι’ αυτό άλλωστε τα περισσότερα φετινά τέρματα τα έχει πετύχει εντός έδρας.

Εχει σκοράρει περισσότερα γκολ στα εντός έδρας παιχνίδια της Λίβερπουλ στην Premier League, από οποιονδήποτε άλλο παίκτη, έχοντας 14!

Μία από τις καλύτερες επιδόσεις του από την τελευταία περίοδο , ήταν ο αγώνας ενάντια στο Σαουθάμπτον, την 1η Φεβρουαρίου 2020 στην Premier League. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός συνέβαλε στην επικράτηση της Λίβερπουλ με 4-0, σκοράροντας τα δύο εξ αυτών τερμάτων.

The race for the Golden Boot

Jamie Vardy (19)

Pierre-Emerick Aubameyang (17)

Mohamed Salah (17)

He’s closing in.. pic.twitter.com/jbANn1vE1o

— Steven Gerrard (@Gerrard8FanPage) June 25, 2020